PREP BASEBALL
At West Lebanon, Ind.
Seeger 11, South Vermillion 1
S. Vermillion`010`000`—`1`5`2
Seeger`204`221`—`11`13`0
WP — Khal Stephen. LP — Drake Richardson. Two or more hits — S: Cade Walker 3, Nick Turner, Caleb Edwards, Jace Ware. 2B — S: Turner. HR — S: Stephen. RBIs — SV: Jayce Dalbey S: Stephen 2, Walker 2, Nate Hennessey 2, Drew Holland 2, Turner.
PREP SOFTBALL
At Westville
Westville 13, Danville 1
Danville`000`01`— `1`2`2
Westville`441`04`—`13`11`1
WP — Abby Sabalaskey. LP — Saige Keller. Two or more hits — D: Karli Johnson. W: Sabalaskey 3, Kierra Cox, Desi Darnell, Ariel Clarkston. 2B — W: Sabalaskey 2, Clarkston. 3B — W: Sabalaskey. HR — W: Cox (GS), Darnell, Clarkston. RBIs — D: Johnson W: Cox 4, Darnell 3, Clarkston 3, Sabalasky.
FROM TUESDAY
At Gruber Park, Tilton
Peoria Notre Dame 20, Danville 5
Notre Dame; 337; 43; —; 20; 18; 3
Danville; 220; 01; —; 5; 6; 5
WP — Tayla Eaves. LP — Ciera Bieth. Two or more hits — PND: Eaves 3, Megan Hinderman 3, Saylor Marchand 2, Sallyanne Peak 2, Ava Fontana 2, Elizabeth Hanley 2, Caralyn Hodskins 2, Katie Stuart 2. 2B — PND: Eaves 2, Hodskins. 3B — PND: Fontana 2, Hanley. HR — PND: Eaves, Hodskins. RBIs — PND: Eaves 4, Hodskins 3, Marchand 3, Fontana 2, Hanley 2, Loaise Hinderliter. Danville: Emmalee Trover 2, Saige Keller, Cheyenne Walls.
Records — Peoria Notre Dame 1-2 overall, 1-0 in the Big 12 Conference. Danville 2-1 overall, 0-1 in the Big 12 Conference.
At Onarga
Bismarck-Henning/Rossville-Alvin 16, Iroquois West 3
BHRA`605`14`—`16`14`0
Iroquois West`000`30`—`3`5`0
WP — Laynee Dickison. LP — Chandler. Two or more hits — BHRA: Aniston Myers 3, Mikayla Cox 3, Dickison, Alyvia Jackson, Ella Myers, Raeghan Dickison IW: Thomas. 2B — BHRA: Cox 3B — BHRA: Aniston Myers, Ella Myers, Cox, Jackson. HR — BHRA: Aniston Myers. IW: Johnson. RBIs — BHRA: Cox 4, Aniston Myers 3, Laynee Dickison 3, Jackson 2, Gada Bryant, Morgan Miller IW: Johnson 3.
Records — BHRA 1-1 overall.
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