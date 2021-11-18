PREP GIRLS BASKETBALL
At Westville
North Vermillion 56, Westville 18
North Vermillion (56) — Ava Martin 9-13 0-0 18, Callie Naylor 4-10 0-0 9, Braxtyn Dunham 1-5 0-1 2, Cami Pearman 4-8 2-2 10, Olivia Pearman 3-4 0-2 6, Megan Davis 0-1 0-0 0, Lauren Ellis 2-4 0-0 4, Addie Burns 1-2 1-2 3, Lexie McLain 1-1 0-0 2, Braylee Brown 0-0 0-0 0, Tera Thompson 1-2 0-0 2. Totals: 26-50 3-7 56.
Westville (18) — Hadley Cox 2-6 1-2 6, Lydia Gonzur 2-6 3-4 8, Kelsie High 0-5 0-0 0, Aubrie Jenkins 2-2 0-1 4, Ariel Clarkston 0-4 0-0 0, Lani Gondzur 0-1 0-0 0, Hadley Jones 0-1 0-0 0, Savanna Tyler 0-0 0-0 0, Maddie Appl 0-1 0-0 0. Totals: 6-26 4-7 18.
North Vermillion `16 `18 `14 `8 `— `56
Westville `4 `5 `8 `1 `— `18
3-pointers — North Vermillion 1-5 (Naylor 1-4, Dunham 0-1). Westville 2-3 (Cox 1-1, L.Gondzur 1-2). Rebounds — North Vermillion 26 (C.Pearman 8, Brown 3, Dunham 2, O.Pearman 2, Davis 2, Ellis 2, Thompson 2, Martin 1, Naylor 1, Burns 1, TEAM 2). Westville 21 (Clarkston 8, Jenkins 4, High 3, Tyler 2, Cox 1, L.Gondzur 1, TEAM 2). Assists — North Vermillion 14 (Naylor 4, C.Pearman 3, Martin 2, Dunham 2, O.Pearman 1, Davis 1, Brown 1). Westville 5 (Cox 2, Tyler 2, Jenkins 1). Turnovers — North Vermillion 14, Westville 33. Steals — North Vermillion 28 (Dunham 8, Martin 6, Naylor 6, O.Pearman 3, C.Pearm 2, Davis 2, Burns 1). Westville 7 (High 3, Tyler 2, Cox 1, L.Gondzur 1). Total fouls — North Vermillion 11, Westville 9. Fouled out — none. Officials — Montgomery, Howard, Prather.
Records — North Vermillion 2-3 overall, Westville 0-1 overall.
JV score — North Vermillion 48, Westville 11.
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