Danville logo

At Ned Whitesell Field

Normal Community 31, Danville 14

Normal; 10; 14; 7; 0; —; 31

Danville; 0; 0; 7; 7; —; 14

First quarter

Normal — Ryan Millmore 29-yard field goal, 9:09

Normal — Benjamin Larson 4-yard run (Millmore kick), 6:06

Second quarter

Normal — Hunter Jones 40-yard pass from Chase Wiese (Millmore kick), 2:22.

Normal — Kyle Thierry 19-yard pass from Wiese (Millmore kick), :36.

Third quarter

Normal — Larson 9-yard run (Millmore kick), 7:55.

Danville — Devin Miles 70-yard run (Kedzie Griffin kick), 2:44.

Fourth quarter

Danville — Larvell Watkins 12-yard pass from Eric Turner Jr. (Griffin kick), 1:32.

Team statistics 

;Normal ;Danville

First downs; 17; 10

Rushes-yards; 39-137; 32-273

Passing yards; 190; 41

Comp-Att-Int; 13-18-1; 5-12-1

Total yards; 327; 314

Kickoff returns; 3-51; 6-132

Punt returns; 0-0; 0-0

Interception returns; 1-2; 1-12

Fumble returns; 3-9; 0-0

Punts-Avg.; 4-37.0; 5-30.6

Fumbles-lost; 3-0; 3-3

Penalties-yards; 3-35; 5-43

Time of possession; 27:03; 20:57

Individual statistics

Rushing — Normal: Benjamin Larson 12-43, Michael Coleman 9-37, Chase Wiese 9-33, Christopher Taylor 2-8, Hunter Jones 2-4, Kyle Thierry 2-3, Terance Washington 2-1, Hayden Lay 1-8. Danville: Devin Miles 20-175, Eric Turner Jr. 7-82, JaMarion Clark 3-6, Javin Miles 2-8.

Passing — Normal: Wiese 13-18-1 190 yards. Danville: Turner Jr. 5-12-1 41 yards.

Receiving — Normal: Tyler Dwinal 4-69, Jones 2-44, Washington 2-15, Lay 2-5, Jackson Wiggins 1-38, Thierry 1-19, Larson 1-0. Danville: Tyler Jones 3-33, Larvell Watkins 1-12, Devin Miles 1-(-4).

Kickoff returns — Normal: Jones 2-29, Mayes Doggan 1-22. Danville: D.Miles 4-54, Randy Westley 2-78.

Interception returns — Normal: Tye Niekamp 1-2. Danville: Westley 1-12.

Fumble returns — Normal: Jude Lowery 1-9, Isaac Reyna 1-0, Guillermo Gallardo 1-0. 

Punting — Normal: Ryan Millmore 4 punts, 148 yards, 37.0 average. Danville: Edgar Segura 5 punts, 153 yards, 30.6 average.

Tags

Trending Video

Recommended for you