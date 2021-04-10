At Ned Whitesell Field
Normal Community 31, Danville 14
Normal; 10; 14; 7; 0; —; 31
Danville; 0; 0; 7; 7; —; 14
First quarter
Normal — Ryan Millmore 29-yard field goal, 9:09
Normal — Benjamin Larson 4-yard run (Millmore kick), 6:06
Second quarter
Normal — Hunter Jones 40-yard pass from Chase Wiese (Millmore kick), 2:22.
Normal — Kyle Thierry 19-yard pass from Wiese (Millmore kick), :36.
Third quarter
Normal — Larson 9-yard run (Millmore kick), 7:55.
Danville — Devin Miles 70-yard run (Kedzie Griffin kick), 2:44.
Fourth quarter
Danville — Larvell Watkins 12-yard pass from Eric Turner Jr. (Griffin kick), 1:32.
Team statistics
;Normal ;Danville
First downs; 17; 10
Rushes-yards; 39-137; 32-273
Passing yards; 190; 41
Comp-Att-Int; 13-18-1; 5-12-1
Total yards; 327; 314
Kickoff returns; 3-51; 6-132
Punt returns; 0-0; 0-0
Interception returns; 1-2; 1-12
Fumble returns; 3-9; 0-0
Punts-Avg.; 4-37.0; 5-30.6
Fumbles-lost; 3-0; 3-3
Penalties-yards; 3-35; 5-43
Time of possession; 27:03; 20:57
Individual statistics
Rushing — Normal: Benjamin Larson 12-43, Michael Coleman 9-37, Chase Wiese 9-33, Christopher Taylor 2-8, Hunter Jones 2-4, Kyle Thierry 2-3, Terance Washington 2-1, Hayden Lay 1-8. Danville: Devin Miles 20-175, Eric Turner Jr. 7-82, JaMarion Clark 3-6, Javin Miles 2-8.
Passing — Normal: Wiese 13-18-1 190 yards. Danville: Turner Jr. 5-12-1 41 yards.
Receiving — Normal: Tyler Dwinal 4-69, Jones 2-44, Washington 2-15, Lay 2-5, Jackson Wiggins 1-38, Thierry 1-19, Larson 1-0. Danville: Tyler Jones 3-33, Larvell Watkins 1-12, Devin Miles 1-(-4).
Kickoff returns — Normal: Jones 2-29, Mayes Doggan 1-22. Danville: D.Miles 4-54, Randy Westley 2-78.
Interception returns — Normal: Tye Niekamp 1-2. Danville: Westley 1-12.
Fumble returns — Normal: Jude Lowery 1-9, Isaac Reyna 1-0, Guillermo Gallardo 1-0.
Punting — Normal: Ryan Millmore 4 punts, 148 yards, 37.0 average. Danville: Edgar Segura 5 punts, 153 yards, 30.6 average.
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