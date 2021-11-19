PREP GIRLS BASKETBALL
At Westville
North Vermillion 56, Westville 18
North Vermillion (56) — Ava Martin 9-13 0-0 18, Callie Naylor 4-10 0-0 9, Braxtyn Dunham 1-5 0-1 2, Cami Pearman 4-8 2-2 10, Olivia Pearman 3-4 0-2 6, Megan Davis 0-1 0-0 0, Lauren Ellis 2-4 0-0 4, Addie Burns 1-2 1-2 3, Lexie McLain 1-1 0-0 2, Braylee Brown 0-0 0-0 0, Tera Thompson 1-2 0-0 2. Totals: 26-50 3-7 56.
Westville (18) — Hadley Cox 2-6 1-2 6, Lydia Gonzur 2-6 3-4 8, Kelsie High 0-5 0-0 0, Aubrie Jenkins 2-2 0-1 4, Ariel Clarkston 0-4 0-0 0, Lani Gondzur 0-1 0-0 0, Hadley Jones 0-1 0-0 0, Savanna Tyler 0-0 0-0 0, Maddie Appl 0-1 0-0 0. Totals: 6-26 4-7 18.
North Vermillion `16 `18 `14 `8 `— `56
Westville `4 `5 `8 `1 `— `18
3-pointers — North Vermillion 1-5 (Naylor 1-4, Dunham 0-1). Westville 2-3 (Cox 1-1, L.Gondzur 1-2). Rebounds — North Vermillion 26 (C.Pearman 8, Brown 3, Dunham 2, O.Pearman 2, Davis 2, Ellis 2, Thompson 2, Martin 1, Naylor 1, Burns 1, TEAM 2). Westville 21 (Clarkston 8, Jenkins 4, High 3, Tyler 2, Cox 1, L.Gondzur 1, TEAM 2). Assists — North Vermillion 14 (Naylor 4, C.Pearman 3, Martin 2, Dunham 2, O.Pearman 1, Davis 1, Brown 1). Westville 5 (Cox 2, Tyler 2, Jenkins 1). Turnovers — North Vermillion 14, Westville 33. Steals — North Vermillion 28 (Dunham 8, Martin 6, Naylor 6, O.Pearman 3, C.Pearm 2, Davis 2, Burns 1). Westville 7 (High 3, Tyler 2, Cox 1, L.Gondzur 1). Total fouls — North Vermillion 11, Westville 9. Fouled out — none. Officials — Montgomery, Howard, Prather.
Records — North Vermillion 2-3 overall, Westville 0-1 overall.
JV score — North Vermillion 48, Westville 11.
Timberwolf Tipoff Classic
At Cissna Park
Kankakee Bishop McNamara 45, Bismarck-Henning/Rossville-Alvin 43
Bishop McNamara (45) — Cole 1 0-0 2, DiPietra 5 2-3 13, Coy 0 0-2 0, Kuntz 1 0-1 2, O'Connor 2 1-1 5, Lade 1 2-4 4, Strahan 5 0-0 10, Whiters 4 1-4 9. Totals: 19 6-15 45.
Bis-Henn/Ross-Al (43) — Ella Myers 3 0-2 9, Marleigh Schmit 2 0-0 4, Natalie Clapp 2 0-0 6, Sophia Rome 6 3-4 17, Beth McMahon 0 0-0 0, Mayzee Myers 0 0-0 0, Mikayla Cox 3 0-0 7. Totals: 16 3-6 43.
Bishop McNamara `10 `12 `15 `8 `— `45
Bis-Henn/Ross-Al `12 `9 `9 `13 `— `43
3-pointers — Bishop McNamara 1 (DiPietra 1). Bis-Henn/Ross-Al 8 (E.Meyers 3, Clapp 2, Rome 2, Cox 1). Total fouls — Bishop McNamara 11, Bismarck-Henning/Rossville-Alvin 13. Fouled out — Rome.
Records — Bishop McNamara 2-1 overall. Bismarck-Henning/Rossville-Alvin 0-3 overall.
At Donovan
Salt Fork 56, Donovan 38
Salt Fork (56) — Macie Russell 4 0-0 8, Karlie Cain 5 1-2 14, Alexa Jamison 13 2-2 28, Shelby McGee 1 0-0 2, Hadley Pierce 0 0-0 0, Brianna Filiscky 1 0-0 2, Brylie Smith 1 0-0 2, ZuZu Abudayaa 0 0-0 0, Rozlynn Maring 0 0-0 0, Rhaelyn Flak 0 0-0 0. Totals: 25 3-4 56.
Donovan (38) — Lopez 2 0-0 5, Sakois 0 0-0 0, Miller 3 0-2 6, Menard 0 0-0 0, Sherman 0 0-0 0, DeYoung 2 2-4 6, Laread 8 3-4 19, Bouajean 0-0 0, Meff 1 0-0 2, Coats 0 0-0 0, Hoffman 0 0-0 0. Totals: 16 5-10 38.
Salt Fork;16;22;11;7;—;56
Donovan;7;10;8;13;—;38
3-point field goals — Salt Fork 3 (Cain 3); Donovan 1 (Lopez). Total fouls — Salt Fork 13, Donovan 5. Fouled out — None. Technical fouls — none.
At Fithian
St. Thomas More 44, Oakwood 37
St. Thomas More (44) — Emma Devocelle 5 1-9 14, Ava Dickenson 2 1-4 5, Rvari Quarnstrom 5 5-7 17, Maddie Swisher 0 0-2 0, Emily Herges 2 0-0 4, Ashley Wells 1 0-0 2, Grace Dimoke 1 0-0 2, Kristina Maloney 0 0-0 0, Paige Stark 0 0-0 0, Maddy Staab 0 0-0 0. Totals: 16 7-22 44.
Oakwood (37) — Nikita Taylor 0 1-2 1, Jaydah Arrowsmith 1 1-2 4, Bella Bradford 0 0-0 0, Kalie Tison 1 0-0 2, Addie Wright 6 3-6 15, Ali Reed 0 0-0 0, Ashlynn Pinnick 5 3-7 15. Totals: 13 8-17 37.
STM;12;4;18;10;—;44
Oakwood;9;9;14;5;—;37
3-point field goals — St. Thomas More 5 (Devocelle 3, Quarnstrom 2); Oakwood 3 (Pinnick 2, Arrowsmith). Total fouls — St. Thomas More 13, Oakwood 17. Fouled out — None. Technical fouls — none.
At Chalmers, Ind.
Frontier 50, Fountain Central 39
Fountain Central (39) — Rylee Simko 2-4 0-0 4, Brailey Hoagland 1-5 0-0 2, Jerzi Hershberger 4-10 0-0 9, Hannah Pricektt 4-7 0-0 8, Audree Brown 1-3 0-0 2, Katie Brown 1-9 0-0 2, Larissa Bowers 6-11 0-0 12. Totals: 18-50 0-0 39.
Frontier (50) — Jay 4-10 1-1 9, Blissett 5-10 3-4 11, Mears 6-11 2-2 17, Sorenson 1-7 0-0 3, Anderson 1-2 0-0 2, Newcom 4-11 0-0 8. Totals: 19-51 6-7 50.
F. Central;12;9;10;8;—;39
Frontier;13;4;17;16;—;50
3-point field goals — Fountain Central 1 (Hershberger); Frontier 6 (Mears 3, Blisset 2, Sorenson). Total fouls — Fountain Central 9, Frontier 7. Fouled out —None. Technical fouls — none.
Records — Fountain Central 2-5 overall.
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