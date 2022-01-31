PREP BOYS BASKETBALL
Saturday's box score
At Urbana
Urbana 67, Danville 61
Danville (61) — JaVaughn Robinson 1-6 1-2 3, Martez Rhodes 5-11 0-0 10, JJ Miles 5-7 0-0 10, O'Shawn Jones-Winslow 7-10 6-10 21, Jonathan Ireland 4-11 0-0 9, Javion Smith 0-0 0-0 0, Anthony Gouard 2-5 2-2 8, Quentin Alblinger 0-0 0-0 0. Totals: 24-50 9-14 61.
Urbana (67) — Jermontre Young 6-13 4-4 18, Chris Rosemond 4-8 5-7 15, Gideon Kapongo 0-1 0-0 0, Kevin Cobb 1-3 0-0 3, Dakari Trice 3-3 0-0 7, Jimmy Nixon 8-17 6-7 24. Totals: 22-45 15-18 67.
Danville `19 `17 `13 `12 `— `61
Urbana `12 `18 `13 `24 `— `67
3-pointers — Danville 4-11 (Gouard 2-4, Jones-Winslow 1-1, Ireland 1-3, Robinson 0-2, Rhodes 0-1). Urbana 8-17 (Young 2-5, Rosemond 2-4, Nixon 2-6, Cobb 1-1, Trice 1-1). Rebounds — Danville 29 (Jones-Winslow 9, Robinson 5, Rhodes 4, Gouard 4, Miles 2, Ireland 2, TEAM 3). Urbana 24 (Nixon 6, Young 5, Cobb 5, Rosemond 3, Kapongo 1, Trice 1, TEAM 3). Assists — Danville 12 (Miles 7, Robinson 2, Jones-Winslow 2, Gouard 1). Urbana 9 (Young 5, Rosemond 2, Trice 1, Nixon 1). Turnovers — Danville 13, Urbana 10. Steals — Danville 4 (Jones-Winslow 2, Robinson 1, Miles 1). Urbana 5 (Nixon 3, Rosemond 2). Total fouls — Danville 18, Urbana 12. Fouled out — Jones-Winslow. Officials — Rich Doman, Brad Parrish, Dave Severado.
Records — Danville 6-11 overall, Urbana 3-15 overall.
JV score — Danville 55, Urbana 37.
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Sunday's box score
At Chicago Orr Shootout
Chicago Longwood 61, Danville 47
Danville (47) — JaVaughn Robinson 3 0-0 8, Martez Rhodes 5 0-0 11, JJ Miles 2 4-7 9, O'Shawn Jones-Winslow 2 3-4 7, Terrien Gouard 1 0-0 3, Jonathan Ireland 4 0-0 10, Anthony Gouard 0 0-0 0. Totals: 17 7-11 47.
Longwood (61) — JaMaari Greene 1 0-0 2, Marrico McCaskill 1 3-4 5, Jayden Small 0 2-2 2, Da'Qwon Hargrove 2 2-2 7, Terrence Jones 6 5-8 20, Blondre Patton 4 0-0 8, Stephvon Hammond 1 0-1 2, Kamarr Evens 7 0-0 15. Totals: 22 12-17 61.
Danville `11 `13 `10 `13 `— `47
Longwood `25 `11 `14 `11 `— `61
3-pointers — Danville 7 (Robinson 2, Ireland 2, Rhodes 1, Miles 1, T.Gouard 1). Longwood 5 (Jones 3, Hargrove 1, Evens 1). Total fouls — Danville 15, Longwood 12. Fouled out — Rhodes.
Records — Danville 6-12 overall. Longwood 10-7 overall.
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