PREP FOOTBALL
At Dick Tharp Field, Normal
Normal Community 50, Danville 43 (3 OT)
Danville `6 `8 `14 `0 `7 `8 `0 `— `43
Normal `7 `7 `7 `7 `7 `8 `7 `— `50
First quarter
Danville — Matthew Thomas 14-yard fumble return (kick failed), 7:39.
Normal — Cameron Thierry 64-yard pass from Kyle Beaty (Ryan Millmore kick), 6:51.
Second quarter
Normal — Thierry 1-yard run (Millmore kick), 1:30.
Danville — Thomas 25-yard pass from Bryson Perez-Hinton (Phillip Shaw IV pass from Perez Hinton) 0:02.
Third quarter
Normal — Thierry 15-yard pass from Beaty (Millmore kick), 8:26.
Danville — TJ Lee 15-yard interception return (Braiden Wilson kick), 4:12.
Danville — Shaw 26-yard pass from Perez-Hinton (Wilson kick) 0:21.
Fourth quarter
Normal — Elliott Oliver 10-yard pass from Beaty (Millmore kick), 4:16.
First overtime
Danville — Tommy Harris Jr. 1-yard run (Wilson kick)
Normal — Brady Augstin 1-yard run (Millmore kick)
Second overtime
Danville — Harris 7-yard run (Tevyn Henderson pass from Perez-Hinton)
Normal — Zach Ferrante 9-yard pass from Beaty (Augstin run)
Third overtime
Normal — Augstin 1-yard run (Millmore kick)
Individual leaders
Rushing — Danville: Tommy Harris 14-56, Phillip Shaw IV 10-28, Caleb Robinson 6-74, Bryson Perez-Hinton 6-38. Normal: Diavion Smith 16-56.
Passing — Danville: Perez-Hinton 10-14-0 124 yards. Normal: Kyle Beaty 18-29-2 313 yards.
Receiving — Danville: Matthew Thomas 3-45, Harris 3-17, Shaw 2-33. Normal: Cameron Thierry 8-155, Zach Ferrante 4-46, Elliott Oliver 2-39.
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