SATURDAY'S RESULTS
At Champaign
Game 1
Danville Area Community College 6, Parkland College 5 (10 innings)
DACC `200 `000 `200 `2 `— `6 `13 `3
Parkland `000 `022 `000 `1 `— `5 `8 `2
WP — Dimitri Ivetic. LP — Will Stockman. Save — Kody McCarley. Two or more hits — DACC: Jaden Miller 3, Kyle Bartman 2, Noah Laurent 2, Angel Lobo 2, Dustin Dupont 2, Parkland: Keenan Taylor 2, Logan Reidelberger 2. 2B — DACC: Bartman, Laurent, Dupont, Jacob Mote. Parkland: Taylor, Austin Gomm, Jimmy Rybarczyk. RBIs — DACC: Lobo 3, Miller. Parkland: Tyler Herron 2, Taylor.
Game 2
Danville Area Community College 4, Parkland College 3
DACC `002 `011 `0 `— `4 `6 `0
Parkland `010 `110 `0 `— `3 `7 `0
WP — Luke Olson. LP — Jack Young. Two or more hits — Parkland: Jackson Blemier 2, Keenan Taylor 2. 2B — DACC: Jacob Mote. Parkland: Blemier, Jimmy Rybarczyk. HR — DACC: Angel Lobo. Parkland: Taylor. RBIs — DACC: Lobo, Kyle Bartman, Kennan Walsh. Parkland: Bleimer, Taylor, Logan Reidelberger.
SUNDAY'S RESULTS
At Danville Stadium
Game 1
Parkland College 8, Danville Area Community College 4 (8 innings)
Parkland `002 `100 `14 `— `8 `7 `0
DACC `001 `030 `00 `— `4 `7` 2
WP —Tucker Shalley. LP — Ryan Adams. Two or more hits — Parkland: Jackson Blemier 2, Nick Gregory 2, Keenan Taylor 2. DACC: Angel Lobo 2, Jacob Mote 2. 2B — Parkland: Blemier, Gregory. DACC: Kyle Bartman, Kennan Walsh. HR — DACC: Mote 2, Isaiah Ruch. RBIs — Parkland: Blemier, Gregory, Taylor, Cole Evans, Austin Gomm, Jayden Gibson. DACC: Mote 2, Bartman, Ruch.
Game 2
Parkland College 11, Danville Area Community College 1
Parkland `451 `10 `— `11 `8 `1
DACC `100 `00 `— `1 `2 `3
WP — Michael Sharman. LP — Carter Wambach. Two or more hits — Parkland: Cole Evans 2. 2B — Parkland: Evans, Jackson Blemier. HR — Parkland: Tyler Herron. RBIs — Parkland: Evans 3, Herron 2, Blemier, Nick Gregory, Nathan Waldridge.
Records — Parkland College 18-13-1 overall, 8-8 in the Mid-West Athletic Conference. Danville Area Community College 11-16 overall, 7-9 in the M-WAC.
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