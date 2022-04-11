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SATURDAY'S RESULTS

At Champaign

Game 1

Danville Area Community College 6, Parkland College 5 (10 innings)

DACC `200 `000 `200 `2 `— `6 `13 `3

Parkland `000 `022 `000 `1 `— `5 `8 `2

WP — Dimitri Ivetic. LP — Will Stockman. Save — Kody McCarley. Two or more hits — DACC: Jaden Miller 3, Kyle Bartman 2, Noah Laurent 2, Angel Lobo 2, Dustin Dupont 2, Parkland: Keenan Taylor 2, Logan Reidelberger 2. 2B — DACC: Bartman, Laurent, Dupont, Jacob Mote. Parkland: Taylor, Austin Gomm, Jimmy Rybarczyk. RBIs — DACC: Lobo 3, Miller. Parkland: Tyler Herron 2, Taylor.

Game 2

Danville Area Community College 4, Parkland College 3

DACC `002 `011 `0 `— `4 `6 `0

Parkland `010 `110 `0 `— `3 `7 `0

WP — Luke Olson. LP — Jack Young. Two or more hits — Parkland: Jackson Blemier 2, Keenan Taylor 2. 2B — DACC: Jacob Mote. Parkland: Blemier, Jimmy Rybarczyk. HR — DACC: Angel Lobo. Parkland: Taylor. RBIs — DACC: Lobo, Kyle Bartman, Kennan Walsh. Parkland: Bleimer, Taylor, Logan Reidelberger. 

SUNDAY'S RESULTS

At Danville Stadium

Game 1

Parkland College 8, Danville Area Community College 4 (8 innings)

Parkland `002 `100 `14 `— `8 `7 `0

DACC `001 `030 `00 `— `4 `7` 2

WP —Tucker Shalley. LP — Ryan Adams. Two or more hits — Parkland: Jackson Blemier 2, Nick Gregory 2, Keenan Taylor 2. DACC: Angel Lobo 2, Jacob Mote 2. 2B — Parkland: Blemier, Gregory. DACC: Kyle Bartman, Kennan Walsh. HR — DACC: Mote 2, Isaiah Ruch. RBIs — Parkland: Blemier, Gregory, Taylor, Cole Evans, Austin Gomm, Jayden Gibson. DACC: Mote 2, Bartman, Ruch.

Game 2

Parkland College 11, Danville Area Community College 1

Parkland `451 `10 `— `11 `8 `1

DACC `100 `00 `— `1 `2 `3

WP — Michael Sharman. LP — Carter Wambach. Two or more hits — Parkland: Cole Evans 2. 2B — Parkland: Evans, Jackson Blemier. HR — Parkland: Tyler Herron. RBIs — Parkland: Evans 3, Herron 2, Blemier, Nick Gregory, Nathan Waldridge.

Records — Parkland College 18-13-1 overall, 8-8 in the Mid-West Athletic Conference. Danville Area Community College 11-16 overall, 7-9 in the M-WAC.

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